تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

اشتهرت الفنانة الراحلة أم كلثوم، بتقديم الأغاني الطربية الرومانسية والحماسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: "للصبر حدود، وألف ليلة وليلة، وحب إيه، وإنت عمري، والأطلال، وأنساك، وفكروني".



وتعددت ألقاب أم كلثوم، وأبرزها: "فنانة الشعب، ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق"، واستمر عطائها على مدار أكثر من نصف قرن.



وكانت آخر أعمال كوكب الشرق، تسجيل أغنية "حكم علينا الهوى" عام 1973، بالتعاون مع الشاعر عبد الوهاب محمد، ولحنها الراحل بليغ حمدي، لكن الأغنية لم تذاع سوى عام 1975، أي بعد رحيلها.



وتوفت كوكب الشرق، في 3 فبراير ١٩٧٥، عن عمر يناهز الـ ٧٧ عامًا، بعد صراع مع الفشل الكلوي الذي انهكها في أخر أيامها.

