"السكة الحديد": الأمطار لم تؤثر على انتظام حركة القطارات

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة قطارات الوجهين البحري والقبلي منتظمة، ولم يتم إلغاء أى من الرحلات اليومية على الخطي، موضحا أن ما يشاع حول تأثير الأمطار على بعض الرحلات لا مجال له من الصحة.



وأضاف "رسلان" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك بعض التأخيرات فى القطارات متوسطها ما يقرب من 40 دقيقة اليوم، ولكن تلك التأخيرات بسبب تهدئة السائقين في المناطق التي يوجد بها أعمال تطوير للمزلقانات وأبراج الإشارات، لتجنب وجود أى مشاكل فنية في حال سير القطار بنفس معدل سرعته في تلك الأماكن.



وأشار رسلان، إلي أن هناك متابعة باستمرار لكافة الرحلات وذلك لعدم تأثر أو من تلك الرحلات بتغير الطقس وسقوط الأمطار، لافتا إلي أنه في حال وجود أى عطل فى أى قطار سيتم الإمداد على الفور بقطار آخر لتجنب التسبب في تعطل مصالح المواطنين.

