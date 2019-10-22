"الزراعة": مستعدون لمواجهة الأمطار والسيول

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة استعدت لاستقبال الأمطار والسيول المحتملة، حيث تأكد قطاع استصلاح الأراضي من كفاءة مخرات السيول في غرب النوبارية وسيناء ومحافظات الصعيد المتاخمة لمخرات السيول والبحر الأحمر، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومياه الشرب، كما يقوم مركز بحوث الصحراء بحصاد الأمطار لاستعمالها في الزراعة والشرب في سيناء ومطروح.



وقال " القرش" في تصريحات" لـ "الدستور"، أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، من خلال اللجنة الوزارية برئاسة وزيري الزراعة والري، للتأكد من صلاحية المجاري المائية وكفاءتها لاستقبال تدفق المياه، كما أن غرفة عمليات الوزارة استعدت لمواجهة أي أزمات خاصة بالسيول والأمطار ويشارك فيها كل الجهات بوزارة الزراعة، ومنها جهاز تحسين الأراضي، كما أن مركز بحوث الأراضي يتابع أيضا سقوط الامطار من خلال البحث العلمي، كما أن المعمل المركزي للمناخ يتابع نشر التوصيات الفنية المناسبة للمزارعين.