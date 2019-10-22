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يلا شوت Uefa مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر Yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش الريال ضد جالطة سراي الاسطورة تشكيل الميرنجي

يلا شوت Uefa مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر Yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش الريال ضد جالطة سراي الاسطورة تشكيل الميرنجي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:26 م
جريدة الدستور
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يلاقي نادي ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء نظيره غلطة سراي في موسم دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة) للعام 2019-20، على أرضية ملعب علي سامي ين كومبليكسش وسط جماهير وعشاق مباريات دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة) وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، وتعتبر هذه المباراة مباراة مهمة وقوية لفريق غلطة سراي وريال مدريد ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة).

مباراة ريال مدريد ضد غلطة سراي والقنوات الناقلة لها ومعلق مباراة غلطة سراي وريال مدريد دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة)
سوف يخوض فريق ريال مدريد مواجهة حاسمة بالنسبة له ولعشاق غلطة سراي في مباراته مع ريال مدريد ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة) مع نظيره وخصمه التقليدي الفريق المميز غلطة سراي في مباراة حاسمة بالنسبة لبداية هذا الموسم، حيث ستكون مباراة غلطة سراي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة)، بين غلطة سراي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 19-10-2019 بتوقيت مكة المكرمة، فيما تنقل مباشرة عبر قنوات بي ان سبورت 1.

الكثير من جمهور وعشاق كرة القدم في انتظار مشاهدة مباراة نادي ريال مدريد وغلطة سراي مساء اليوم الثلاثاء، حيث ان المباراة ستكون مجنونة بين الفريقين وكل منهما يريد تخطي هذه المباراة لحصد النقاط الكاملة والالتحاق بصدارة الترتيب ،نحن بانتظار مباراة مشتعلة بين الفريقين ولا احد يستطيع التكهن بنتيجة المباراة.

موعد مباراة غلطة سراي وريال مدريد والقنوات الناقلة لها ومعلق مباراة غلطة سراي وريال مدريد
تقام موعد ريال مدريد وغلطة سراي على ارضية ملعب علي سامي ين كومبليكسش ،في مباراة الجولة الثالثة من مواجهات دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة) ، وذلك في تمام الساعه 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة وسيكون بث المباراة على قنوات بي ان سبورت 1 ، وسيعلق على مباراة غلطة سراي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة الثالثة) المعلق: عصام الشوالي.

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