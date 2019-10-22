الداخل مفقود.. منشآت طبية لا تلتزم باشتراطات محاربة العدوى

فى 20 يونيو الماضي، احتجز زوج «منة سامح»، 26 عامًا، داخل أحد المستشفيات الخاصة في المنيل، بسبب ألم حاد في المعدة نتيجة التهاب القولون، وظل ٣ أيام متواصلة يتلقى العلاج داخلها.



في اليوم الذي كان من المقرر خروجه فيه، طلب الطبيب مكوثه يومين آخرين، بسبب إصابته بعدوى ميكروب جديد دون أن يفصح عن ماهيته لكونه انتقل له من المستشفى، دخل من بعدها في غيبوبة وتوقف المخ عن العمل.



زوج «منة» هو واحد ضمن ضحايا كثيرين دخلوا من أجل التداوي في منشآت طبية (مستشفيات عيادات) من أجل العلاج إلا إنهم أصيبوا بعدوى فيروسية أدت إلى طول فترة العلاج أو الوفاة في بعض الأحيان بحسب وقائع خاصة رصدتها «الدستور».



واتساقًا مع ذلك، تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة، ووزير الصحة، بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والتي تتجاوز 100 ألف منشأة.



وقالت إن القانون ينص على أن تقوم الإدارة بالتفتيش الدوري على هذه المنشآت، مشيرة إلى أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تتعلل بعدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.



وأكدت، أن تعدد المخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى، يؤدي إلى إصابة المريض بأمراض أخرى، مبينة أن المرضى يدخلون تلك المنشآت الطبية من أجل العلاج والتداوي فيخرجون مصابين بفيروسات بسبب العدوى.



تقول منه: «زوجي قعد 3 أيام غيبوبة بعد العدوى في العناية المركزة التي أصابته في المستشفى، إزاي أكون رايحة اتعالج يتنقلي عدوى موت، رغم المبالغ الوهمية اللي بياخدوها في اليوم الواحد في العناية بـ15 ألف جنيه».



الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، يقول إن العدوى جزء أساسي من عملية الممارسة الطبية، وهناك أنواع من العدوى تعتمد على شخص المريض، فالمصابون بالأنيميا وفقر الدم وكذلك السكري يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أكثر من غيرهم.



ويشير إلى أن العدوى البكتيرية والفيروسية لها طرق للمواجهة، ورغم ذلك لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100%، مبينًا أن المكافحة تتمثل في التفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية، وهي جزء من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة.



يضيف "سمير" لـ"الدستور": «من حيث المرور الدوري والمتابعة اللذين يقومان بتحجيم انتشار العدوى، وعند الشكوى من مكان طبي يحدث به عدوى للمرضى بداخله أكثر من مرة، فلا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي قد تنتهي أحيانًا بغلق المكان».



«منة» ليست الوحيدة، فهناك «أحمد حمدي» 30 عامًا، والذي كان جده أحد ضحايا العدوى في أحد المستشفيات الخاصة، بعدما أصيب بمزرعة بكتيرية للعدوى، بعدما أجرى عملية تفتيت حصوى بالكلى.



يضيف: «بسبب الإهمال الطبي هناك والتساهل في حياة المرضى جدي جاله عدوى فيروسية شديدة من المستشفى، وفضل سنة كاملة يحاول يتعالج من العدوى دي، والمستشفى تنكر مسئوليتها، لحد ما توفى».



ووضعت منظمة الصحة العالمية، اشتراطات المنشآت الطبية، وهي أن يكون جهاز متابعة العمليات الجراحية نموذجي بحيث ينقل أي إشارات بالعدوى، كذلك لا بد أن تصمم الأدوات المخصصة للاستخدام من قِبل مريض واحد.



ولابد أن يكون هناك 12 طرفًا للتشخيص، باستخدام جهاز مراقبة المرضى، لتجنب نقل المعدات من مريض إلى آخر، ووجود فتحات تهوية في غرف المرضى، وأقنعة يرتديها المرضى والأطباء كذلك.



أما «دعاء محمد» 23 عامًا، من محافظة الإسكندرية، فكانت كارثة العدوى لديها أشد، حين ذهبت إلى مستشفى حكومي بمحافظتها لإجراء عملية استئصال ورم على المبيض، وهي إحدى جراحات المناظير البسيطة.



تقول: «في ليلة العملية الدكتور نسي يديني جرعة العلاج المناعي، اللي المفروض أخده لمنع العدوى، عشان ممكن تتنقل ليا من أي مريض آخر بالمستشفى، مع إني قولتله أن التعقيم مهم في حالتي لأني اتعرضت لعدوى قبل كده في غرفة العمليات».



استمرت العملية 4 ساعات، وحين أفاقت الفتاه تقيئت دمًا من فمها دون أن تعلم مصدرها ودخلت في حمى شديدة بارتفاع درجة حرارتها، وحين كشف عليها الطبيب أكد لها أنها عدوى فيروسية أصيبت بها عقب العملية مباشرة.



تضيف: «كنت بتعالج من الجراحة، وفي نفس الوقت اتعالجت بـ60 حقنة مضاد حيوي عشان الحمى والعدوى، وشوفت الموت بعيني والدكاترة قالوا لأهلي إني هدخل في تسمم دم واحتمال أموت لولا حقن المضاد الحيوي اللي قضت على العدوى».



يبلغ عدد المستشفيات في مصر نحو 2062 مستشفى، بطاقة سريرية تصل 131 ألف سرير وتقدم الخدمة الطبية لنحو 91.5 مليون نسمة، ويمثل القطاع الحكومي ثاني أكبر قطاع في عدد الأسرة بنحو 41 ألف سرير، بينما يمثل القطاع العام أو شبه الحكومي حوالي 57 ألفًا.