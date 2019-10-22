الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر كورة اون لاين حصري اليوم 22-10-2019 دوري أبطال أوروبا غلطة سراي ضد ريال مدريد kora online

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر كورة اون لاين حصري اليوم 22-10-2019 دوري أبطال أوروبا غلطة سراي ضد ريال مدريد kora online

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:23 م
جريدة الدستور
طباعة
يلتقي الفريقان ريال مدريد وغلطة سراي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019 على ملعب علي سامي ين كومبليكس في مدينة اسطمبول في تركيا ، يكون موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ويقابله الساعة 09:00 ماساءً بتوقيت مصر ، فيتم نقل مباراة ريال مدريد مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت 1 HD وبتعليق عصام الشوالي .

تعادل ريال مدريد في الجولة الثانية من دوري الابطال امام كلوب بروج بهدفين لمثلهما فيحصل الفريق الملكي على نقطة واحدة ومتذيل ترتيب المجموعة ويتصدرها فريق باريس سان جيرمان ، إذا خسر ريال مدريد هذا ، فسيعود بثلاث نقاط إلى ثلاث مباريات. الفوز يعيدهم على الأرجح إلى المركز الثاني وفي مكان رائع للتقدم من مرحلة المجموعات. ولكن أي ريال سوف تظهر؟ الشخص الذي سجل أربعة أهداف ضد غرناطة أم الذي سجل أربع طلقات فقط على مايوركا المهددة بالهبوط؟ يحتاج زين الدين زيدان إلى البدء في إعطاء فينيسيوس جونيور المزيد من الدقائق في الملعب انه مغير اللعبة.


 
خسر فريق غلطة سراي امام فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيئ ويحتل الفريق الترتيب الثاني على مجموعته برصيد نقطتين فقط ، لم يكن العمالقة الأتراك أقوياء في دوريهم برصيد تسعة أهداف فقط من ثماني مباريات ، لكن كان من الصعب عليهم الفوز ، خسروا فقط أمام باريس سان جيرمان 1-0 وتعادل ضد ريال مدريد ، سوف يحتاجون إلى لعب أكثر تحفظًا بعض الشيء وعدم دفعهم إلى أعلى من اللازم ، لأن سرعة ريال مدريد على الأجنحة قد تسبب لهم عالماً من المشاكل.

رابط مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر
نحن في مساحات سبورت، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 22 / أكتوبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مباراة ريال مدريد ضد غلطة سراي بث مباشر
ويمكنك متابعة اللقاء القوي بين فريقي ريال مدريد ضد غلطة سراي مباشر اليوم، علي موقعكم الرياضي المفضل الدستور لايف، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة إستفسارك أسفل المقال وسيتم الرد فوراً .

مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر
سيكون موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال اوروبا 2019 / 10 / 22 عبر قنوات بي ان سبورت 1 بصوت المعلق عصام الشوالي على قناة beIN  ..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم

لايف جاري الان .. مشاهدة مباراة ليفربول (صلاح) ضد باريس سان جيرمان بث مباشر | لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم بدون تقطيع

رابط يلا شوت الجديد| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| Kora Online TV | مبارايات اليوم على كورة أونلاين تي في

رابط الاسطورة بث حي Live HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا | مجاناً اليوم شاهد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

منذ حوالي 6 ساعات

حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"أكاذيب الـBBC".. هل تعمل القناة البريطانية لصالح الجماعة الإرهابية؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسميًا.. اتحاد الكرة يصدر بيانًا بتأجيل مباريات الدوري العام

ads

الصور

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

image description

داليا محي الدين تروج للسياحة على طريقتها الخاصة "فيديو"

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

الأكثر قراءة

رسميًا.. اتحاد الكرة يصدر بيانًا بتأجيل مباريات الدوري العام

الأمن لـ"الجبلاية": جاهزون لتأمين مباراة الأهلى والجونة

مصادر: تأجيل الدورى العام حتى انتهاء "أمم أفريقيا تحت 23 سنة"

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

أيام زمان

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

سعفان: تحرير شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بـ 15 مليون جنيه

انفوجراف| "قمة روسيا - أفريقيا".. لقاءات الرئيس السيسي ونظيره الروسي

انفوجراف| "قمة روسيا - أفريقيا".. العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

"بوتين وأردوغان" يتفقان على نشر الشرطة العسكرية الروسية شمال سوريا

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

بالصور.. جامعة حلوان تنظم ندوة حرب أكتوبر وطن وانتماء

التعليم تحيل واقعة "قطع لسان" طفل للتحقيق وتكذب السوشيال ميديا

للمعلمين.. ننشر شروط المشاركة في المسابقة الدينية

الخميس.. الانتهاء من تدريب معلمي المدارس الفنية بالوجه القبلي

إسلام سياسي

صوفية لبنان تحذرمريديها من المشاركة فى تظاهرات بيروت

فاعليات صوفية لمحاربة الإرهاب ودعم الدولة بمولد "الدسوقي" بكفر الشيخ

فاشلون.. أبرز اعترافات قادة الإرهابية بفشل الجماعة

باحث إسلامي: الإخوان انتهت إلى الأبد ولا يمكن أن تعود


زيت وسكر

تعرف على شروط مناقصة “التموين” لشراء زيت الطعام

ما هو تحليل الاستروجين؟

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات المباني

خريطة أسعار السلع في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك