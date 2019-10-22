يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر كورة اون لاين حصري اليوم 22-10-2019 دوري أبطال أوروبا غلطة سراي ضد ريال مدريد kora online

يلتقي الفريقان ريال مدريد وغلطة سراي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019 على ملعب علي سامي ين كومبليكس في مدينة اسطمبول في تركيا ، يكون موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ويقابله الساعة 09:00 ماساءً بتوقيت مصر ، فيتم نقل مباراة ريال مدريد مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت 1 HD وبتعليق عصام الشوالي .





تعادل ريال مدريد في الجولة الثانية من دوري الابطال امام كلوب بروج بهدفين لمثلهما فيحصل الفريق الملكي على نقطة واحدة ومتذيل ترتيب المجموعة ويتصدرها فريق باريس سان جيرمان ، إذا خسر ريال مدريد هذا ، فسيعود بثلاث نقاط إلى ثلاث مباريات. الفوز يعيدهم على الأرجح إلى المركز الثاني وفي مكان رائع للتقدم من مرحلة المجموعات. ولكن أي ريال سوف تظهر؟ الشخص الذي سجل أربعة أهداف ضد غرناطة أم الذي سجل أربع طلقات فقط على مايوركا المهددة بالهبوط؟ يحتاج زين الدين زيدان إلى البدء في إعطاء فينيسيوس جونيور المزيد من الدقائق في الملعب انه مغير اللعبة.









خسر فريق غلطة سراي امام فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيئ ويحتل الفريق الترتيب الثاني على مجموعته برصيد نقطتين فقط ، لم يكن العمالقة الأتراك أقوياء في دوريهم برصيد تسعة أهداف فقط من ثماني مباريات ، لكن كان من الصعب عليهم الفوز ، خسروا فقط أمام باريس سان جيرمان 1-0 وتعادل ضد ريال مدريد ، سوف يحتاجون إلى لعب أكثر تحفظًا بعض الشيء وعدم دفعهم إلى أعلى من اللازم ، لأن سرعة ريال مدريد على الأجنحة قد تسبب لهم عالماً من المشاكل.





رابط مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر

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مباراة ريال مدريد ضد غلطة سراي بث مباشر

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مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر

سيكون موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال اوروبا 2019 / 10 / 22 عبر قنوات بي ان سبورت 1 بصوت المعلق عصام الشوالي على قناة beIN ..