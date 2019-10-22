"المترو": الأمطار لم تؤثر على الحركة.. وغرفة عمليات للطوارئ

قال أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن حركة الخطوط الثلاثة تعمل بصورة منتظمة والأمطار لم تؤثر على حركة الخطوط.



وأضاف "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القطارات التي تسير فى الخط الأول فى المحطات المفتوحة لم تتأثر بالأمطار التي سقطت اليوم، موضحا أن هناك غرفة مشكلة لمتابعة جميع حركة القطارات، وذلك للتعامل الفوري مع أى أعطال تحدث على الخطوط حتى لا يؤثر الأمر على حركة القطارات، مما يتسبب في حدوث تكدس على الأرصفة.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إلى أن الشركة تحرص على توفير أفضل خدمة لجمهور الركاب.

