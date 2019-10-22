الديهي يكشف الدور الخفي لـعزمي بشارة في "BBC"

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هيئة القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية يمولها عزمي بشارة عضو سابق بالكينست الإسرائيلي، وأصبح مستشار أمير قطر السياسي، ويملك مجموعة من المحطات الفضائية منها الشرق، والشرق الأوسط التي يرأس إدارتها أيمن نور.



وأضاف "الديهي"، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN": "نحن نتعامل مع خصوم ليسوا نبلاء ولا شرفاء، نتعامل مع مجموعة مرتزقة يدغدغون مشاعر المواطن، وهم عديمو الأخلاق المهنية".



وأردف: "يتقدم الصفوف مجموعة ألسنة مصرية، منهم رشا قنديل، وتعمل في هيئة الإذاعة البريطانية، ولا أعلم لماذا تكره هذه المرأة هذا البلد بهذا الشكل، وتتطاول على بلد اسمها مصر هي منها بهذا الشكل".

