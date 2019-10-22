"النقل": حركة المرافق منتظمة ولم تتأثر بالأمطار

أكد محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، انتظام حركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحركة السفن بالموانئ البحرية وحركة المرور على الطرق وعدم تأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن الوزير وجه جميع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة بالمتابعة المستمرة لكل مرافق النقل ورفع درجة الاستعداد بها مع انتشار فرق الصيانة والطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة تنتج عن الطقس السيئ.



ولفت "عز" إلى أن وزير النقل يتابع انتظام حركة مرافق النقل من خلال غرفة الأزمات بالوزارة، وأنه يتلقى تقارير على مدار الساعة بحركة النقل والمواصلات من جميع الجهات والمرافق التابعة للوزارة.