علا رشدي تنشر صورتها برفقة ابنتها ميلا: "الحمد لله على نعمة الأمومة"

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة ابنتها ميلا.



وعلقت "علا" على الصورة، قائلة: "أحمدك يا رب على نعمة الأمومة، متحولوش تغيروا ولادكم أو تخلوهم نسخة منكم، خليكم فخورين بيهم زي ماهما وتقبلوهم زي ماهما، إحنا موجودين في حياتهم عشان نديهم حب وتوجيه ومساندة، ربنا يخللنا كل أولادنا زي ماهما".



يُذكر أن الفنانة علا رشد تزوجت من الفنان أحمد داوود في عام 2010، وأنجب منها ميلا وآدم.

