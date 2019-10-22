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تعليق ناري من مدحت العدل على أزمة حمو بيكا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:20 م
حمو بيكا
حمو بيكا
رباب الأهواني
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كتب السيناريست مدحت العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، علّق من خلالها على الأزمة الأخيرة لمغني المهرجانات حمو بيكا، بعد نشره مقطع فيديو هدد فيه نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

وقال "العدل" في تغريدته: "في موضوع (حمو بيكا) أرفض تمامًا الطريقة التي تكلم بها أمام النقابة وأرفض تهديداته، لكن دعوا الناس تختار من تحبهم حتى لو لم يكن ذوقكم. حمو بيكا ومن هم مثله نتاج مجتمع نعيشه بالفعل، والحل ليس المنع ولكن أن نصنع أغنيات أجمل وأروع فيحبها الناس".

يُذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا نشر مقطع فيديو داخل نقابة الموسيقيين، بعد رفض منحه "كارنيه دي جي"، وهدَّد النقابة ومسؤوليها بالتظاهر ضدهم، وتهكم على فن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، حتى تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه بيكا بالدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد.

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