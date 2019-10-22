خالد الجندي: هكذا كرّم القرآن الأنثى عن الذكر

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأنثى مخلوق مُكرّم عند الله من الرجل.



وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن قول الله تعالى في سورة آل عمران "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ" توضح أن مكانة الأنثى أعلى من مكانة الذكر عند الله، لافتًا إلى أن المشبه به هو الأعلى دائما، متابعا بقوله تعالى في سورة الشورى: يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49)، موضحا أن القرآن عندما يتحدث عن الهبة فإنه يذكر الأنثى أولًا قبل الذكور.



وتابع: كما يبدأ القرآن بذكر الأنثى أولًا في حالة البشارة، لقوله تعالى في سورة النحل: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.



