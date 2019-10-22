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الديهي: الإعلام الغربي في مصر وسيلة استخباراتية لجهات أجنبية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:13 م
الديهي
الديهي
ياسمين عباس
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بداية عمله في صناعة الإعلام، وهو على يقين بأن هناك وسيلة إعلامية على ظهر الكرة الأرضية غير محايدة، وغير موضوعية، بل موجهة، هناك خطوط حمراء، وخطوط سوداء، وأيضًا خطوط داكنة.

وأضاف "الديهي"، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN"، أنه دائمًا ما ينظر لوسيلة الإعلام من خلال من يمول من أجل فهم السياسة التحريرية، وأتحدث فيما مضى عن الإعلام الغربي الموجود على أرض مصر، وممثل في مكاتب رسمية، لكنه يعمل كوسيلة استخبارتية لجهات أجنبية.

وأردف: وكنت أظن أن هناك حدودا لهذه الفجاجة والفجر في التعامل مع هذه القضايا، لقد أخطأت في تقدير مدى فجاجة وفجر محطة هيئة الإذاعة البريطانية، أعتذر عن تقدير مستوى الفجر والفجاجة ومستوى اللامهنية، وكنت أعلم يقينًا أنهم غير موضوعيين، وأنهم لا أخلاق لهم، لكن ربما لم أكن على علم بعمق هذا الفجر والفجاجة غير المسبوقة.

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