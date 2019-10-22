أحمد فهمي يستعرض عضلاته داخل الجيم (فيديو)

شارك المطرب أحمد فهمي، متابعي صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بفيديو جديد له في الجيم.



وظهر "فهمي" بلوك جديد، وهو يرفع الأثقال، وعلق على الفيديو قائلا: "لا تُحدد تحدياتك وإنما تحدى حدودك".



يذكر أن آخر أعمال فهمي الدرامية كانت مسلسل"لأعلى سعر" الذي عرض في رمضان قبل الماضي مع الفنانة نيللي كريم، ولاقى المسلسل إقبالا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات عالية، شاركهم في البطولة الفنانة زينة، نبيل الحلفاوي، سارة سلامة، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

