مدبولي يشكر قيادات "السياحة" لجهودهم في تطوير القطاع

شكر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فريق عمل وزارة السياحة، من رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورؤساء القطاعات، ومعاوني الوزيرة ومستشاريها، الذين عملوا بدأب لتنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر ٢٠١٨.



وأطلقت الوزارة تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع في سبتمبر ٢٠١٩.



واستقبل "مدبولي" فريق عمل الوزارة بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيرة السياحة، وطلب منهم استمرار العمل بكفاءة، وبذل أقصى الجهود لتطوير هذا القطاع الذي يسهم بعوائده في التنمية الاقتصادية بوجه عام.