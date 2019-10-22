مكرم محمد أحمد: قرارات أردوغان المتسرعة يتحمل تبعيتها الشعب التركي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وضع 18 نقطة مراقبة على الحدود في المنطقة الآمنة يعني رغبة تركيا في تأكيد مواقفها، رغم الاتفاق التركي الأمريكي بوقف العدوان على شمال سوريا.



وأضاف "أحمد"، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أن انسحاب القوات الكردية إلى داخل البلاد بعمق يصل إلى 32 كيلومترا، يؤكد أنهم لا يريدون أن يتحملوا مسئولية تعكير الموقف، ويريدون أن يحافظوا على أنفسهم كقوة إيجابية وليس كقوة سلبية، وليس هناك ما يمنعهم على وجه الإطلاق من التصالح مع الحكومة السورية، ويفضل الأكراد أن الجيش السوري هو الذي يتولى حماية منطقة الحدود.



وأوضح أن أردوغان لا تزال أطماعه لوجود 12 منطقة مراقبة داخل المنطقة الآمنة، وهناك اتهامات له بأنه يفكر في تصنيع قنبلة نووية، وخلاصة القول أنه لا أحد يأمن للرئيس التركي لأن قراراته متسرعة ومتضاربة، ويتحمل تبعيتها الشعب التركي.

