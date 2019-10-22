مجلس الزمالك يرصد مكافأة خاصة للفوز على "جينيراسيون فوت"

قرر مجلس إدارة فريق الزمالك، صرف مكافأة خاصة للاعبي فريقه حال فوزهم على نظيرهم

السنغالي جينيراسيون فوت.



ويلتقي الزمالك وجينيراسيون فوت، يوم الخميس المقبل، في اللقاء المعاد بقرار من الكاف بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



ويختتم الزمالك تدريباته الجماعية غدا، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب السلام.



يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف واحد لضمان الصعود إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.