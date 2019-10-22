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مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر الآن beIN YouTube AFC

مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر الآن beIN YouTube AFC

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:48 م
جريدة الدستور
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تنفست جماهير نادي الهلال السعودي الصعداء بعد تعافي كل من الحارس الأساسي للفريق عبدالله المعيوف واللاعب نواف العابد وباتت مشاركتهما بيد الجهاز الفني.

وشارك المعيوف والعابد في التمرين الأساسي للفريق قبل يوم واحد من المواجهة المرتقبة للفريق أمام السد القطري في إياب الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان المعيوف مصابًا منذ مباراة الذهاب إذ أُصيب بالتواء وظل الحارس متواجدًا في العيادة الطبية حيث غاب عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف لهدف، ليضع الزعيم قدمًا ونصفًا في المباراة النهائية، حيث يضمن التأهل حال تحقيقه أي فوز أو تعادل أو حتى هزيمة بأهداف، بأقل من فارق 3 أهداف.

من جهة أخرى، وعد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة بتقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال حال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2019.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام السد:

حراسة المرمى: محمد الواكد، أو عببدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سوو، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، كاريلو ، سالم الدوسري.

الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي غوميز.

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