ريهام أيمن تخضع لجلسة تصوير جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة المصرية ريهام أيمن، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة.



وظهرت "ريهام" بإطلالة مميزة، حيث ارتدت تيشيرت أبيض، ووضعت قبعة سوداء على رأسها، كما اعتمدت مكياجا تناسب مع إطلالتها.



وعلقت على الصور، قائلة: "الساعة الذهبية هي وقتي المفضل خلال اليوم".



يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.



