Yalla شوت: مباراة الهلال والسد بث مباشر كورة ستار kora star تابع لايف الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال مباشر نصف النهائي

يلتقى فريق السد القطرى نظيره الهلال السعودى، مساء اليوم، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال آسيا، وسوف تقام المباراة على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.





مواجهة الليلة قوية مهمة وحماسية فى اللقاء الذى سيجمع بين السد القطرى والهلال السعودى، ويسعى كل منهما احتلال صدارة المجموعة.





ويسعى السد السد فى لقاء اليوم اخذ الثأر لنفسه بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف مقابل أربعة أهداف للفريق السعودي ، والأخير يطمح من أجل الفوز من أجل مواصلة مشوار الدورى وتحقيق اللقب.





الهلال يتصدر المجموعات برصيد 13 نقطة، ليتواجه مع الأهلى في دور الـ16 ويتخطاه أيضاً بنتيجة أربعة اهداف مقابل ثلاثة في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ومن ثم أقصى الاتحاد في ربع النهائي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.





في حين أن فريق السد يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ونجح فى تخطى الدحيل بمجموع نتائج بأربعة أهداف مقابل هدفين.





تقدم الجمهورية أون لاين البث المباشر لمباراة السد القطرى ونظيره الهلال السعودى على الشاشة الخاصة المحدد إقامتها فى تمام السادسة وربع بتوقيت القاهرة السابعة وربع بتوقيت السعودية.