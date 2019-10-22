يلا شوت Al Sadd v Al Hilal مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر live7hd كورة لايف now plus رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

طالب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لنادى الهلال السعودى، الوسط الرياضي السعودي مساندة فريقه خلال مهمته القارية حينما يلاقي السد القطري، غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.









ويستضيف الهلال نظيره السد غدا الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية بأفضلية تقدمه 4-1 ذهاباً.





وأضاف لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة فى تصريحات نقلتها "الرياضية السعودية": "الهلال يمثل السعودية، نأمل من الجميع دعمنا ومساندة الفريق الملقاة على عاتقه مسئولية تشريف البلد، التأهل لم يحسم بعد حتى وإن كنا قد حققنا انتصاراً عريضاً في مباراة الذهاب، علينا أن نكون في قمة تركيزنا خلال المواجهة، فنحن نلعب أمام أحد أفضل فرق البطولة والذي يلعب بطريقة الاستحواذ".

وحول قرب موعد مباراة فريقه أمام منافسه النصر على صعيد بطولة الدوري المحلي تساءل:" هل مباراة النصر أهم من نصف نهائي آسيا؟ لا أظن ذلك، الآن نضع كل تركيزنا في لقاء السد، وسنفتح ملف مباراة النصر في وقتها".