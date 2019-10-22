لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء live

يستضيف نادي الهلال السعودي، نظيره فريق السد، في مباراة نارية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.









ووضع فريق الهلال السعودي قدمأ في المباراة النارية، بعدما حقق الفوز على فريق السد بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "جاسم بن حمد".





ويدخل الهلال مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 4 انتصارات متتالية وضعته على قمة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.





تشكيل ناري للهلال السعودي ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا









ويفتقد السد في مباراة اليوم لجهود لاعبه عبد الكريم حسن بسبب الإيقاف، بجانب الهداف الجزائري بغداد بونجاح لحصوله على "إنذارين".





ومن المقرر أن يلتقي الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لقبل النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزهو ايفرجراند الصيني.