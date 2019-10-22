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تقارير ومتابعات

أكاذيب روجتها "بي بي سي" عن مصر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريم محمود
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اشتهرت بالتقارير الكاذبة التي تفضح مخططهم، بالتعاون مع الجماعات الإرهابية ومساندتهم إعلاميًا، ولكن كذبها لن يطول حيث تكشفها القنوات المصرية، حيث تم عمل لقب لها من قبل المصريين، وهو لقب "إذاعة العدو"، وهي إذاعة "بي بي سي البريطانية"، ويرصد "الدستور" أبرز الأكاذيب التي روجتها "بي بي سي" ضد مصر.

أكذوبة زبيدة
اشتركت فضائية "بي بي سي" في الترويج لأكاذيب جماعة الإخوان، حينما أصدرت تقريرا عن المختفين قسريًا في مصر، وروت الإعلامية أورلا جيورين" مراسلة "بي بي سي"، أن "أم زبيدة" تعلن أن ابنتها مختفية قسريًا منذ عام من قبل الأمن المصري، وروت قصة عن اختطاف الفتاة من ملثمين مجهولين وتعذيبها وإعادتها، ثم اختطافها وأنها لا تعلم عنها شيئًا، ولكن "زبيدة" ابنتها كذبتها، وظهرت مع عمرو أديب على الهواء، واتضح أنها متزوجة وتقيم مع زوجها في منزله بفيصل.

أكذوبة الاختفاء القسري
فى عام 2018، تم تقديم دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من المحامى سمير صبري، يطالب فيه بترحيل مراسلة بي بي سي أورلا جيورين، والتي كانت تروج دائمًا لأكذوبة الاختفاء قسريًا، وحينها قال سمير صبري، إنها لم تكن هي الحالة الأولى للقناة، ولكن سبقتها محاولات عديدة من جماعة الإخوان الإرهابية؛ للترويج لاختفاء مجموعة من الأشخاص قسريًا، والاستعانة بفضائيات مثل "بي بي سي" للترويج لذلك؛ بهدف زعزعة الاستقرار في مصر، ولم تكتف جماعة الإخوان بالترويج لشائعات اختفاء عناصرها بالسجون، بل ذهبت لأبعد من ذلك، زاعمة وجود حالات الاختفاء القسرى في معسكرات الأمن المركزي، وغاب عنها أنه لا يجوز دخول المدنيين إلى هذه المعسكرات.

أكذوبة توطين الفلسطينيين في سيناء
وفي عام 2017 روجت بي بي سي أكذوبة، خاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأنه  وافق على طلب أمريكي بتوطين الفلسطينيين في سيناء، وحينها علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على التقرير الذي نشرته عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤخرًا، والذي يزعم موافقة مبارك على طلب أمريكي، بتوطين الفلسطينيين في سيناء.

ونشر علاء مبارك، عبر حسابه على "تويتر":"أكذوبة جديدة تروجها BBC عن قبول مبارك توطين الفلسطينيين في سيناء، ذكرتني بأكذوبة الـ70 مليار، التي روجت لها "الجارديان" عن قصد، ثم نفتها واعتذرت عنها.

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