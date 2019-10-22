الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مباريات

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال beIN NOW

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال beIN NOW

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:05 م
جريدة الدستور
طباعة
 بث مباشر
يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال beIN NOW الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:29 ممشاهدة مباراة الهلال والسدمشاهدة مباراة الهلال والسد
FacebookTwitterWhatsAppارسال ايميلالمزيد2
Advertisements
Advertisements

 
يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد التى تقام مساء اليوم فى منافسات دور النصف النهائى من بطولة دورى ابطال آسيا فى بث مباشر مساء اليوم 22 من اكتوبر يلا شوت مباريات اليوم Al Hilal vs Al Sadd فى فى متابعة مستمرة دقيقة بدقيقة يلا شوت مباشر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال مع السد  حيث يستضيف ملعب جامعة الملك سعود الرياضية مباراة الهلال السعودى مع السد القطرى مساء اليوم فى توقيت فى توقيت 6:15 مساء بتوقيت القاهرة وهو الساعة 7:15 مساء بتوقيت مكة يلا شوث مباشر Al Hilal vs Al Sadd مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد
دورى ابطال آسيا
Al Hilal vs Al Sadd
مباراة الهلال مع السد
الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر
الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة الأهلي والسد

مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا

مباراة (الاهلي والسد) في دوري ابطال اسيا

مباراة الاهلي والسد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

الراقصة سماهر توضح حقيقة طردها من ساحة اعتصام لبنان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة لـ النواب: لا يوجد نقص في الأدوية أو الأمصال وألبان الأطفال

ads

الصور

image description

داليا محي الدين تروج للسياحة على طريقتها الخاصة "فيديو"

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

مساعد وزير الخارجية السابق: تصريح "أبى أحمد" جاء ردًا على بعض المصريين

وفد "العلوم الصحية" يبحث مع وزير التعليم العالي حل مشكلات المهنة

وزيرة الصحة: لدينا اكتفاء ذاتي من الأدوية والأمصال وألبان الأطفال

رسلان: رئيس وزراء أثيوبيا يحاول خلق "عدو وهمى" لأسباب سياسية

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

ننشر جوائز المسابقة الدينية للطلاب المقدمة من الأوقاف

"محو الأمية مطلب أمن قومي".. ندوة تعريفية لطلاب طفولة المنيا

التعليم تعلن انطلاق المسابقة الدينية البحثية الكبرى للعام الحالي

انطلاق فعاليات منتدى الحوار والمواطنة لسفراء الأزهر

إسلام سياسي

باحث إسلامي: الإخوان انتهت إلى الأبد ولا يمكن أن تعود

كيف تمول قطر الجماعات المتطرفة في فرنسا؟

التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الإعلام الأوروبي لتنفيذ خطة التحريض ضد مصر

إخوانية منشقة: الكذب والتضليل باسم الدين وراء تَركي للجماعة


زيت وسكر

“صوتك مسموع” تتحرك لمواجهه الهبوط الأرضى بجوار منزل “العقاد”بأسوان(صور)

بورسعيد: تعيين 1500 شاب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

تخصيص قطعة أرض ﻹقامة محطة صرف صحي بالشرقية

الوادي الجديد تطرح الكثبان الرملية والغرود للإيجار بنصف السعر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك