صلاح يقود هجوم ليفربول فى مواجهة جينك البلجيكى

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره جينك البلجيكي، اليوم الأربعاء، في تمام الـ9 مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتصدر محمد صلاح قائمة ليفربول، بعد إتمام شفائه من الإصابة التي تعرض لها، في لقاء مواجهة ليستر الإنجليزي، في الجولة الثامنة من "البريميرليج".



وتضمنت قائمة تشكيل ليفربول كلًا من:



حراسة المرمى: أليسون - أدريان - كيليهر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - لوفرين - جوميز.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - ميلنر - تشامبرلين - فينالدوم - كيتا - لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح - بروستر - ساديو ماني - فيرمينو - أوريجي.