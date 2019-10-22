سمية الخشاب تتألق بقفطان مغربي أنيق (صورة)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وتألقت "سمية" بإطلالة جذابة، حيث ارتدت قفطانًا مغربيًا أنيقًا باللون اللبني، وزينت شعرها بتاج، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا تناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



يُذكر أن سمية الخشاب تستعد لتصوير أحدث أعمالها الفنية مسلسل "بنت القبايل"، خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج حسني صالح.