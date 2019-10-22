القاهرة: رؤساء الأحياء متواجدون بالشوارع لمواجهة أي تجمع مياه

شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار.



وأكد المحافظ خلال تفقده محور صلاح سالم لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة ظهر اليوم أن جميع رؤساء الأحياء متواجدون بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ إلى جانب هذه النقاط.



وأشار محافظ القاهرة في جولته إلى أنه الشفاطات متوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأي بلاغات من خلال أرقام 23912136، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.