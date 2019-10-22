السيسي يستهل نشاطه في سوتشي بلقاء رئيس شركة "جاز" الروسية

يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه في مدينة (سوتشي) الروسية اليوم الثلاثاء بعقد لقاء مع رئيس شركة (جاز) الروسية المتخصصة في مجال صناعة وسائل النقل والمركبات.



وصرحت رئاسة الجمهورية بأنه سيتم خلال اللقاء مجالات التعاون بين مصر والشركة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن تلك الشركة من بين الشركات الكبرى في روسيا والتي لها باع كبير في الأسواق.



