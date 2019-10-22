القصة الكاملة لغضب متسابقة "ذا فويس" من الجمهور

شاركت المصرية، نورهان المرشدي في برنامج المواهب الغنائية The Voice بموسمه الخامس، وقدمت أغنية "يا عيني عليكي يا طيبة" للفنانة آمال ماهر.



ويعيش المتسابقون وأسرهم لحظات من القلق والتوتر في ظل المنافسات القوية بين الأصوات الجيدة وخصوصًا مع بقاء مقاعد قليلة في نهاية التصويت.



بدأت نورهان أغنيتها فأبهرت أعضاء لجنة التحكيم، وسقطت والدتها أرضًا في الكواليس بعد أن التفت، وبكت "أحلام" من رد فعل الأم لانضمامها للبرنامج.



وتهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصرف والدة نورهان ووصفوه مبالغ فيه، لترد نورهان على المنتقدين بفيديو عبرت فيه عن استيائها من السخرية غير المبررة على والدتها.



ودخلت نورهان في موجة بكاء هستيرية قائلة:"كفاية تنمر.. أي حد هيجيب سيرة أمي هقطع لسانه مهما كان مين ميهمنيش حد.. التنمر بيجري في دمكم.. امتى هنبطل نتريق على الناس.. دخلت على تعليقات الفيس لقيت الناس كلها بتتريق على أمي".



ونشرت نورهان منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أمي ست مريضة، كافحت وتعبت عشان توديني برنامج زي ده وتخليني مبقاش أقل من أي حد بيروح، وجزمتها فوق دماغي مهما عملت، وأنا مش شايفة إنها غلطت، دي من فرحتها ومن تعبها، حتى لو دي الحلقة الوحيدة اللي وكل اللي عملته عشاني هيفضل تاج فوق راسي، ربنا يخليهالي ويديها الصحة وطولة العمر".



