قبضة أردوغان القمعية.. اعتقالات بتهم واهية وإقالات للموظفين الأتراك

يواصل النظام التركي، بقيادة رجب طيب أردوغان ممارسته القمعية من أجل تشديد قبضته القمعية على الشعب التركي، وذلك من خلال حملة اعتقالات بتهم واهية وإقالة عدد كبير من الموظفين.



وأشار تقرير عرضته فضائية "Ten"، إلى أن السلطات التركية حققت مع 500 ألف شخص بتهم واهية، كما تم اعتقال 750 ألف شخص بينهم أكثر من 52 ألف بتهمة الانتماء إلى حركة جولن، بالإضافة إلى إغلاق 3 آلاف مدرسة و189 وسيلة إعلامية.



وأضاف التقرير أن أردوغان أقال أكثر من 11 ألف موظف من مناصبهم، كما تم فصل 175 ألف موظف من أعمالهم والدفع بأنصار العدالة والتمنية مكانهم.



وتعرضت منظمات المجتمع المدني لضربة موجعة بسبب حالة الطوارئ؛ إذ جرى إغلاق 1719 مؤسسة، ووقف، وجمعية من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، كما صودرت ممتلكات 166 مؤسسة إعلامية بعد إغلاقها، وحُجب أكثر من 100 ألف موقع إلكتروني خلال عام 2017.