أدلة جديدة تؤكد استخدام تركيا "الفوسفور الأبيض" فى سوريا

رصد تقرير بثته فضائية "الحدث"، أدلة جديدة على استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "الفسفور الأبيض" في هجومه على شمال شرق سوريا.



وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى الحالات الخمس التي تعاني من حروق نتيجة إطلاق قنابل "الفسفور الأبيض"، ظهرت 20 إصابة جديدة في مستشفيات منطقة رأس العين، وجميعها حروق أضاعت ملامح الوجود والأجساد، وذلك وفقًا لصحيفة "التايمز البريطانية".



كما نشرت "مجلة نيوزويك الأمريكية" صورًا من داخل مستشفيات المدينة، لإصابات بحروق ناتجة عن استهداف القوات التركية المدنيين بأسلحة كيماوية.



"الفسفور الأبيض" يسمح باستخدامه في الحروب، لكنه محظور كمادة حارقة تستخدم ضد المدنيين، ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة فتحت تحقيقًا عاجلًا، وإن ثبت الهجمات الكيميائية، سيوثق تنفيذ تركيا لها رغم نفيها المسئولية.ر