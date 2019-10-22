"المرور" تحذر من السرعات الزائدة أثناء سقوط الأمطار

ناشدت اﻹدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، منذ قليل، المواطنين توخي الحذر من السرعة الزائدة أثناء القيادة عقب سقوط اﻷمطار على المحاور والطرق الداخلية في القاهرة والجيزة.



وتراقب غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.