مندوب الأهلي يحجز 20 غرفة في أحد فنادق الجونة

شهد استاد نادي الجونة بمدينة الغردقة، استعدادات مكثفة استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة، وذلك على خلفية إعلان تأجيل المباراة، كما شهد محيط النادي تواجد أمني مكثف.



حيث وضعت مديرية أمن البحر الأحمر خطة أمنية لتأمين المباراة المتوقعة بين الفريقين، وأكد مصدر أمني خاص لـ"الدستور"، أن المديرية وضعت خطة محكمة لتأمين المباراة ووصول اللاعبين، ونشر قوات خارج الاستاد وفي محيطه، بعد إخطارها رسميًا بترقب وصول لاعبي النادي الأهلي لحضور المباراة.



كما أكد مصدر مسئول بنادي الجونة رفض ذكر اسمه، أن النادي يجري استعداداته للمباراة وأنهم يجري تدريب اللاعبين بشكل مكثف، مشيرًا إلى وصول مندوب النادي الأهلي لمدينة الغردقة، وتم حجز عدد 20 غرفة خاصة باللاعبين والجهاز الفني المرافق للفريق بفندق موڤنبيك الجونة.