الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

محافظات

مندوب الأهلي يحجز 20 غرفة في أحد فنادق الجونة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:53 م
مباراة الأهلي والجونة
مباراة الأهلي والجونة
كتب -علي عواد
طباعة
شهد استاد نادي الجونة بمدينة الغردقة، استعدادات مكثفة استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة، وذلك على خلفية إعلان تأجيل المباراة، كما شهد محيط النادي تواجد أمني مكثف.

حيث وضعت مديرية أمن البحر الأحمر خطة أمنية لتأمين المباراة المتوقعة بين الفريقين، وأكد مصدر أمني خاص لـ"الدستور"، أن المديرية وضعت خطة محكمة لتأمين المباراة ووصول اللاعبين، ونشر قوات خارج الاستاد وفي محيطه، بعد إخطارها رسميًا بترقب وصول لاعبي النادي الأهلي لحضور المباراة.

كما أكد مصدر مسئول بنادي الجونة رفض ذكر اسمه، أن النادي يجري استعداداته للمباراة وأنهم يجري تدريب اللاعبين بشكل مكثف، مشيرًا إلى وصول مندوب النادي الأهلي لمدينة الغردقة، وتم حجز عدد 20 غرفة خاصة باللاعبين والجهاز الفني المرافق للفريق بفندق موڤنبيك الجونة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

منذ حوالي 3 ساعات

حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

منذ ساعة و 26 دقيقة

مندوب الأهلي يحجز 20 غرفة في أحد فنادق الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

ads

الصور

image description

داليا محي الدين تروج للسياحة على طريقتها الخاصة "فيديو"

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

حملة انتقادات واسعة تطال ترامب.. الجمهوريون: لا نستبعد إقالته

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

"زايد": لولا دعم القيادة السياسية ما شهدنا هذا الإنجاز الصحي

مساعد وزير الخارجية السابق: تصريح "أبى أحمد" جاء ردًا على بعض المصريين

وفد "العلوم الصحية" يبحث مع وزير التعليم العالي حل مشكلات المهنة

وزيرة الصحة: لدينا اكتفاء ذاتي من الأدوية والأمصال وألبان الأطفال

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

تمريض كفر الشيخ الأولى في مسابقتي البحث العلمي والركن الفني

قطع "لسان" طالب داخل مدرسة بالشروق يثير غضب أولياء الأمور

ننشر جوائز المسابقة الدينية للطلاب المقدمة من الأوقاف

"محو الأمية مطلب أمن قومي".. ندوة تعريفية لطلاب طفولة المنيا

إسلام سياسي

باحث إسلامي: الإخوان انتهت إلى الأبد ولا يمكن أن تعود

كيف تمول قطر الجماعات المتطرفة في فرنسا؟

التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الإعلام الأوروبي لتنفيذ خطة التحريض ضد مصر

إخوانية منشقة: الكذب والتضليل باسم الدين وراء تَركي للجماعة


زيت وسكر

“صوتك مسموع” تتحرك لمواجهه الهبوط الأرضى بجوار منزل “العقاد”بأسوان(صور)

بورسعيد: تعيين 1500 شاب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

تخصيص قطعة أرض ﻹقامة محطة صرف صحي بالشرقية

الوادي الجديد تطرح الكثبان الرملية والغرود للإيجار بنصف السعر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك