الوزيري: "بتاح" ليس إله الظلام.. وظاهرة التعامد تؤكد قدرة المصريين القدماء

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تؤكد قدرة المصري القديم وخبرته ومعرفته حتى بالفلك، مشيرًا إلى أن هناك أربع تماثيل داخل المعبد، موضحًا أن الظاهرة كانت تحدث مرتين في العام في 21 أكتوبر، و21 فبراير، وبعد نقل معبد أبو سمبل ليتم إنقاذه لن نستطيع أن نكمل مسيرة المصري القديم الذي حدد اليومين.



وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن البعض اعتقد خطأ أن الإله بتاح هو إله الظلام لكون الشمس لا تشرق على وجهه، مؤكدًا أن ذلك عار تمامًا عن الصحة، موضحًا أن بتاح إله العمال والصناع عند المصري القديم، مشيرًا إلى أن سبب سطوع الشمس على الثلاث تماثيل الآخرى لكون هذه التماثيل لها علاقة بالشمس.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن تمثال بتاح ليس له علاقة بالشمس ولذا لا تسطع على وجهه، لافتًا إلى أن هناك 4500 زائر شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني اليوم.