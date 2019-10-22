هل جربت الحياة بمنزل "باربي" من قبل؟

تعشق الفتيات الصغيرات عرائس "باربي" واللعب بمقتنيات الدمية الصغيرة، من ملابسها وأدوات المطبخ، وحتى المكياج الخاص بها، فيعد عالم باربي مثل الخيال، ولكن فى هذا العام أصبح بإمكان هذا الحلم أن يتحقق، بقضاء ليلتين فى منزل الأحلام في مدينة ماليبو في لوس أنجلوس.



يتميز المنزل الحديث بالألوان المبهجة التى تصاحب حياة الدمية باربي، فنجد اللونين الأبيض والوردي يتصدران حوائط المنزل وأروقته، كما يطل على الشاطئ مباشرة في منظر خلاب وخيالي.



ويضم المنزل مختلف أنواع الترفيه من حمام سباحة، بالإضافة إلى ذلك يضم حمامًا مزينا بالكرات، وغرفة سينما، وعدة جلسات مريحة لاستضافة الأصدقاء، كما يوجد داخل المنزل غرفة لتبديل الملابس مع أزياء باربي الشهيرة.



وجاءت المبارزة الأمريكية المحجبة، ابتهاج محمد، على رأس الحملة الإعلانيّة للترويج لهذا المنزل، حيث أطلعت المشاهدين على المنزل الحديث والمجهز بكافة الوسائل الترفيهية.



ويمكنك الحجز للإقامة في منزل باربي بمدينة ماليبو في لوس أنجلوس، في كاليفورنيا، مقابل 46 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 60 دولارًا في الليلة الواحدة.









