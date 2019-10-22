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مصر

"مدبولي" يوافق على تقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:38 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزير العدل، وممثلي وزارات شئون مجلس النواب، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 23 سبتمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

وأضاف، أن اللجنة وافقت في اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1235 كنيسة ومبنى تابعًا.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبقت الموافقة على تقنين أوضاعها؛ نظرًا للأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لا سيما وأنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات مؤخرًا، وهو ما يسهم في التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء اشتراطات الحماية.

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