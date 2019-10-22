الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
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توك شو
ابن الفاسد.. نجل أردوغان مُزور يجمع ثروته من أموال شعبه
الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:24 م
أردوغان
بسام جمال
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