رعد وأمطار غزيرة تهطل على شوارع مدينة المنيا

تشهد حاليًا مدينة المنيا هطول الأمطار بغزارة بصورة مفاجئة على الشوارع سارع معها المواطنون للاحتماء بمنازلهم كما أغلقت بعض المحلات التجارية والورش الصناعية لإغلاق أبوابهم لحين توقف الأمطار التي صاحب هطولها صوت رعد قوي أثار مخاوف بعض الأهالي.



وأعلنت محافظة المنيا رفع حالة الطوارئ بين أجهزتها تحسبًا لاستمرار سقوط الأمطار وتحولها لسيول كما تم تفعيل غرفة العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بينما أعلنت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف حالة الطوارئ والتأهب، تحسبًا لأي إصابات وحوادث تنجم عن الأمطار.



وطالبت إدارة المرور بالمحافظة بقيادة العميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا سائقي سيارات الأجرة والملاكي بتوخي الحذر ومراعاة القواعد المرورية وعدم استخدام السرعة الزائدة حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين ومنعًا لوقوع الحوادث.