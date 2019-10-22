"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد، إن هناك حالة من عدم استقرار الجو قادمة من المنطقة الغربية، ثم تدرجت للسواحل الشمالية، على أن تنتهي يوم الجمعة المقبل.



وأكد "عطا" في تصريحات خاصة للدستور، أن هناك انخفاضًا في درجة الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة التي يصاحبها هطول أمطار على السواحل الشمالية والغربية، سيوة، ومطروح تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد.



وأشار إلى أن بعض المناطق ستتعرض لسيول، خاصة جنوب سيناء، مدينتي حلايب وشلاتين، سلاسل جبال البحر الأحمر.



وتابع المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على مدار اليوم وغدًا.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الطقس على مدار الـ5 أيام المقبلة، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺣﺎر على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرًا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼً.





