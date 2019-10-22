أداء متباين للبورصة عند الإغلاق

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، مع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات السوق ترقبًا لأية أنباء جديدة تقود السوق نحو مزيد من التعافي والصعود في الأسابيع المتبقية من العام.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند إغلاق اليوم نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 6ر714 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5ر1 مليار جنيه، تركز أقل من ثلثيها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.



وحقق مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) مكاسب طفيفة بلغت 16ر0% ليغلق عند مستوى 32ر14201 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 17ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 2ر535 نقطة، وامتدت موجة التراجع الطفيفة لمؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 22ر0% من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 96ر1413 نقطة.



وقال حسني السيد محلل أسواق المال: "إن البورصة لا تزال تسير في حركة عرضية بين مستويات 14000 نقطة و14400 نقطة؛ ترقبًا لأية أنباء جديدة خاصة بالشركات"، مشيرًا إلى أن السوق يمكنه الارتداد صعودًا خلال جلسة الغد، لكن في حال عدم قدرته على الثبات أعلى مستوى 14000 نقطة قد يشهد مزيد من عمليات التصحيح وجني الأرباح.