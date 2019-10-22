براتب 2100 جنيه.. 120 فرصة عمل بمطعم شهير

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، توافر 120 فرصة عمل جديدة، في أحد مطاعم صناعة الحلويات الشهيرة، براتب يصل إلى 2100 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمطعم، 50 كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ، وبراتب 2100 جنيه.



ويحتاج المطعم، 50 عضو فريق، براتب 2000 جنيه، 20 فرد أمن، براتب 2100 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، والعمل 8 ساعات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01100701203، أو التوجه لمقر المطعم في 1 شارع أبو محرم، محطة بنزيون، شبرا الخيمة.