لقطات حية.. استمرار العدوان التركي على الأراضي السورية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من استمرار العدوان التركي على الأراضي السورية.



وكانت الدول الأوروبية قد تحركت للضغط على أنقرة لوقف هجومها الغاشم، غير المبرر، على الأكراد في الأراضي السورية، عن طريق تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا، وهي الخطوة التي أقدمت عليها هولندا وفنلندا والنرويج.



فيما كشف الرئيس السوري، بشار الأسد، أول إجراء اتخذه فور بدء العدوان التركي على سوريا.



وقال "الأسد"، خلال تفقده الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب: "أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض".



