الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

تقارير ومتابعات

"يسبب الهلوسة".. ما لا تعرفه عن "الجوكر" مخدر منعته "الصحة"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:50 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إضافة 7 مواد جديدة بمشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح النظائر إلى القسم الثاني من جدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، الصادر برقم 182 لسنة 1960، من بينها عقار الجوكر ومشتقاته.

وترصد"الدستور" كل ما تريد معرفته عن الجوكر.
- مادة "الجوكر" تعد من المخدرات الاصطناعية التي وصلت إلى الأسواق العالمية في عام 2000
- بدأت في الانتشار سريعًا إلى أن وصلت إلى الدول العربية منذ عامين تقريبًا
-تباع على شكل بخور أو أعشاب طبيعية، ويتم التسويق لها على أنها طبيعية مائة في المائة وليس لها أضرار جانبية.
- يروج للجوكر أيضًا بوصفها عشبة تساعد على تحسين المزاج وتنشيط الذاكرة أو كبديل آمن للنيكوتين
- كان يستخدم هذا العشب لتكاثر الحيوانات
- يتكون من سماد كيميائي له تأثير مشابه للقنبيات (Cannabis).
- يصل المتعاطي إلى حالة جنون مؤقت تتضمن الهذيان، والهلوسة، والارتباك، وتخيل أشياء غير حقيقية، والخروج عن تصرفاته الطبيعية، وإصابته بنوبات من التشنجات.
- تسبب أيضًا إتلاف الجهاز العصبي وهبوط حاد في الجهاز التنفسي، وقد يؤدي إلى الوفاة.






موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

صوّت لـ صلاح.. فتح باب التصويت على جائزة "بالون دور"

منذ ساعة

سي إن إن: أردوغان فشل في القاهرة وتونس

منذ يوم

حبس منتحل صفة ضابط سرق سيدة في عابدين

منذ حوالي 3 ساعات

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

الصحة لـ النواب: لا يوجد نقص في الأدوية أو الأمصال وألبان الأطفال

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تنفي نشر أنظمة دفاع لحماية "سد النهضة"

بعد فشل نتنياهو.. جانتس يستعد لتشكيل حكومة إسرائيلية

عبدالعال: يبدو أن الصعيد سقط من أولويات الحكومة

آبي أحمد: سنحشد مليوناً في أي حرب حول سد النهضة لكن المفاوضات هي الحل

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

أولياء الأمور لـ"التعليم":"ولادنا مستلموش الكُتب.. وكونكت بلس بـ50 جنيه في الفجالة"

عبد المنعم سعيد: مصر اختارت مسيرة التنمية القائمة في إطار 10 محركات

"المنوفية" تستقبل لجنة تقييم أفضل جامعة مصرية

"المحرصاوي" لطالبات تمريض: احذرن من الانسياق وراء الشائعات

إسلام سياسي

كيف تمول قطر الجماعات المتطرفة في فرنسا؟

التفاصيل الكاملة لتحركات الإخوان في الإعلام الأوروبي لتنفيذ خطة التحريض ضد مصر

إخوانية منشقة: الكذب والتضليل باسم الدين وراء تَركي للجماعة

تطبيق "تيك توك".. طريقة داعشية جديدة لاستقطاب عناصر


زيت وسكر

المستندات اللازمة لإضافة الزوجة لبطاقة تموين الأسرة

“أبوالحسن”: مصر من أوائل المتحركين لرعاية حقوق المهمشين

إتاحة أراضٍ بمركز كفر الدوار لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

نائب رئيس”المجتمعات العمرانية الجديدة” يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببدر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أشمون الأول لكتاب الطفل

ورش رسم وحكى بـ ثقافة الفيوم

"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

"حكايات تحت شجرة التوت" على مائدة ملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك