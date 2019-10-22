"يسبب الهلوسة".. ما لا تعرفه عن "الجوكر" مخدر منعته "الصحة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إضافة 7 مواد جديدة بمشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح النظائر إلى القسم الثاني من جدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، الصادر برقم 182 لسنة 1960، من بينها عقار الجوكر ومشتقاته.



وترصد"الدستور" كل ما تريد معرفته عن الجوكر.

- مادة "الجوكر" تعد من المخدرات الاصطناعية التي وصلت إلى الأسواق العالمية في عام 2000

- بدأت في الانتشار سريعًا إلى أن وصلت إلى الدول العربية منذ عامين تقريبًا

-تباع على شكل بخور أو أعشاب طبيعية، ويتم التسويق لها على أنها طبيعية مائة في المائة وليس لها أضرار جانبية.

- يروج للجوكر أيضًا بوصفها عشبة تساعد على تحسين المزاج وتنشيط الذاكرة أو كبديل آمن للنيكوتين

- كان يستخدم هذا العشب لتكاثر الحيوانات

- يتكون من سماد كيميائي له تأثير مشابه للقنبيات (Cannabis).

- يصل المتعاطي إلى حالة جنون مؤقت تتضمن الهذيان، والهلوسة، والارتباك، وتخيل أشياء غير حقيقية، والخروج عن تصرفاته الطبيعية، وإصابته بنوبات من التشنجات.

- تسبب أيضًا إتلاف الجهاز العصبي وهبوط حاد في الجهاز التنفسي، وقد يؤدي إلى الوفاة.













