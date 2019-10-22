سفيرنا لدى روسيا: حجم المشاركة في قمة سوتشي يعكس اهتمام الجانبين

قال إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن قمة سوتشي هي الأولى على الإطلاق التي تجمع روسيا بالدول الإفريقية، بعد فترة جمود في العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.



وأضاف "نصر"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القمة هي بداية لمحاولة استعادة التواصل على أسس تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين سواء في التعليم الثقافة والبحث العلمي، والمجال الاقتصادي، مؤكدًا أن القمة حادث فريد وحضور 43 رئيس دولة من الدول الإفريقية رسالة قوية للعالم، مشيرًا إلى أن حجم التواجد والمشاركة في القمة إفريقيا - روسيا يعكس اهتمام الجانبين لتحقيق الاستفادة بإنجاح القمة.



وأضاف السفير المصري، أن نوعية المشروعات التي نعمل على إطلاقها بشكل نهائي مضمونها قائم على الشراكة لتوظيف إمكانيات البلدين والخروج بمنتج مشترك قادر على المنافسة وتصديره إلى أسواق أخرى.