فريق "المركزي للمحاسبات" لتنس الطاولة يحصد بطولة الجمهورية للمرة الأولى

في مهمة لم تكن بالسهلة، حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الاجتماعي والرياضي للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بطولة الجمهورية للشركات، بقيادة إسلام جمال القاضي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الرياضي بالنادي.



جاء ذلك خلال مشاركة الفريق ببطولة الجمهورية خلال سبتمبر، في مدينة بورسعيد الباسلة، بقيادة المدير الفني عصام زيدان، ونخبة من أعضاء الفريق الأكفاء من شاغلي الوظائف الفنية والإدارية بالجهاز المركزي.



ورغم فارق الإمكانيات المادية "الكبير"، والصعوبات التي واجهت الفريق خلال فترة الإعداد بالقاهرة، إلا أن الفريق استطاع حصد بطولة القاهرة المؤهلة لبطولة الجمهورية، وحصوله على المركز الأول بها، بفضل القرارات الفنية والإدارية والتدعيمات التي راهن عليها مسئولو الفريق والتي أتت بثمارها.



ورغم القرارات المشددة بترشيد الإنفاق الحكومي وانخفاض الدعم وغياب الضوء الإعلامي عن الفريق، إلا أن ذلك جاء داعمًا لخطوات نجاح الفريق الذي تمكن رغم صعوبة المجموعة -التي أوقعت فريق المحاسبات مع حامل اللقب فريق الشرقية للدخان- من اجتياز جميع مبارياته بجدارة، وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.