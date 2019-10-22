بسبب المظاهرات.. رسالة حادة من ميريام فارس للفنانين اللبنانيين

وجهت الفنانة ميريام فارس رسالة حادة للفنانين والمطربين اللبنانيين، تدعوهم لدعم المتظاهرين في مطالبهم، بعد أن ارتفعت صرخاتهم بالوجع.



وكتبت ميريام عبر "تويتر": "أنا كتير مستغربة من الفنانين والفنانات يلي طول عمرن بيتباهوا وبيحكوا بالوطنية وبحبهم للبنان ولهلّق بعد ما تحركوا كرمال المحسوبيات، شو ناطرين يا فنانين لتضامنوا مع الناس الموجوعة ويلي عم تصرخ من حرقة قلب، الناس هلّق بحاجة للدعم منّا مش وقت اللي بتكون الدني بألف خير تطلعوا تتفاصحوا، هلّق وقتها".



وتواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في لبنان لليوم السادس على التوالي في عدد من الساحات بالعاصمة بيروت والمدن الرئيسية.



وأكد المحتجون تمسكهم بالبقاء في الشارع ورفض الخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري.