السعودية تشدد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما جاء في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة في نيويورك حول أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال.



وتناول مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد أمس الإثنين، بالرياض.



وجدد المجلس إدانته للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في خريص وبقيق سبتمبر الماضي، مؤكدًا ما تم الاتفاق خلال مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.