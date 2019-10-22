من جورج جنسن إلى تيفاني.. نظرة إلى أحدث مجوهرات 2019

تهتم المرأة العصرية بتألقها دائمًا فى المناسبات المختلفة، فتختار بعناية الملابس الأنيقة، وتنسق الألوان لتناسب إطلالتها، ثم بلمسة جمالية تنتقى مجوهراتها العصرية، ولهذا نقدم لك فى السطور التالية أحدث صيحات المجوهرات لعام 2019.



تميزت مجموعة OFFSPRING، من تصميم Georg Jensen، بانسيابية شديدة، ونعومة مثالية، حيث يسهل تنسيقها معًا، ومع الملابس المتنوعة، لتعبر عن أزيائها الخاصة، حيث تتمز بستايل أنيق للغاية، إذا كنت تميلين للأزياء البسيطة والجمالية المختلفة.



أما فى مجموعة Tiffany، فنجد التصاميم الفخمة واللامعة المفعمة بالحيوية، ذات الألوان والنقوش المختلفة، تتضمن كل قطعة نقوش فراشات أو أزهارا أو طيورا، فهى مستوحاة من النباتات والحيوانات، كما أنها مرصّعة بالألماس، إضافة إلى أحجار ملونة أنيقة مثل الأماثيست، والتوباز الأزرق، والكوارتز الأصفر والأخضر، كلها جعلتها تعطى لمعة خاصة بها وبتصاميمها المختلفة.



فيما قدمت دار AKILLIS مجموعتها الجديدة مستوحاة من الأساطير القديمة، فأظهرت المصمّمة كارولين جاسبار، تفاصيل حكاية كليوباترا ملكة مصر، في المجوهرات، حيث تحاكي هذه التصاميم من نقوش الثعبان الأنيقة قوة الملكة التى تتزين بالمجوهرات.



