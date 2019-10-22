استمرار الاحتجاجات في تشيلي وسط تجاهل لتحذيرات وزير المالية

خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع سانتياجو، بدولة تشيلي، اليوم الثلاثاء، لمواصلة الاحتجاجات.



ويظهر فيديو عرضته "يورو نيوز"، اشتباك المتظاهرين مع قوات الشرطة التي لجأت إلى الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريقهم.



وكان وزير المالية التشيلي فيليبي لارين، حذر أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحفي، من تأثير الاضطرابات المدنية على الاقتصاد.



وقال لارين: "مما لا شك فيه أن هذا سيكون له تأثير على الاقتصاد وعلى النشاط الاقتصادي، يمكننا تقليل هذا التأثير من خلال العمل معًا، ولكن سيكون له تأثير كبير".



واندلعت الأزمة الأخيرة بسبب الاحتجاجات على ارتفاع أسعار النقل العام، وعكست غضبًا شديدًا من عدم المساواة الاقتصادية الشديدة في تشيلي، فضلًا عن النظام التعليمي والرعاية الصحية باهظة الثمن، مقارنة مع المعاشات التي يراها الكثيرون غير كافية، وأسفرت التظاهرات عن مقتل 11 شخصًا، وإغلاق شبكة النقل، وتضرر عدد من الشركات.