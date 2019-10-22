5 أسباب دفعت بريطانيا لرفع الحظر عن سفر رعاياها لشرم الشيخ

بعد 4 سنوات رفعت الحكومة البريطانية، قيود الرحلات الجوية إلى منتجع شرم الشيخ، ورحبت وزيرة السياحة بالقرار البريطاني، مشيرة إلى أنه خطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، والمضى قدمًا نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة السلام.



وقال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن القرار جاء في توقيت مهم للغاية تشهد فيه مصر ازدهار في الحركة السياحية، كما أن المطارات وصلت لمرحلة آمنة تدفع السائح البريطاني وغيره لشرم الشيخ.



وأضاف، في تصريحات خاصة للدستور، أن شرم الشيخ عشق للسائح البريطاني، وكان الحظر يشكل معوقات كثيرة لقدومهم ومع ذلك كانوا يأتون إلى مصر، ولكن قرار رفع الحظر سيساهم في إنعاش الحركة السياحية مرة أخرى ليس في شرم الشيخ فقط ولكن في باقي مدن مصر.



وتابع: "السياحة البريطانية في مصر تشكل 30% من حجم السياحة وخصوصًا بشرم الشيخ، ولذلك كان هناك مطالبات من الجانبين المصري والبريطاني لعودة السياحة، وكان هناك ضغوط من منظمي الرحلات في بريطانيا بسبب تعطل مصالحهم وتكبدهم خسائر كبيرة، ونسعى إلى أن يكون هذا القرار دافعًا قويًا لتنمية العلاقات المصرية البريطانية".







